Минтранс Подмосковья проведет вебинары по услугам в сфере дорог и транспорта 18 февраля

Вебинары для заявителей, желающих получить услуги в сфере дорог и транспорта, состоятся в Подмосковье 18 февраля. Специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разъяснят порядок подачи заявок на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru, требования к документам и наиболее частые причины отказа.

В течение дня будут рассмотрены вопросы согласования размещения инженерных коммуникаций, проектов и схем организации дорожного движения, получения разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а также внесения сведений о пропусках для грузового транспорта на МКАД.

Также участники узнают о согласовании схем транспортного обслуживания, переоформлении свидетельств на регулярные перевозки, обслуживании транспортных карт «Стрелка», выдаче разрешений на авиационные работы и предоставлении земельных участков для строительства объектов транспортной инфраструктуры.

Вебинары пройдут по расписанию с 09:00 до 18:00. Подробная информация доступна на портале госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.