Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорогам и транспорту 19 июня

Специалисты Минтранса Подмосковья 19 июня проведут вебинары, чтобы помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг правильно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В рамках вебинаров разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта. Все услуги доступны на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

Предварительная регистрация для участия в вебинарах доступна по ссылкам:

Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00.

Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00. https://webconf.mosreg.ru/c/2511856995

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00.

Внесение в реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00.

Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования — с 13:00 до 14:00.

Переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, прекращение действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок — с 14:00 до 14:30.

Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области — с 14:30 до 15:00.

Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» — с 15:00 до 16:00.

Выдача разрешений на выполнение авиационных работ — с 16:00 до 16:30.

Предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры — с 16:30 до 17:00.

Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильным дорогам Московской области — с 17:00 до 18:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.