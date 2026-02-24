Минтранс Подмосковья проведет вебинары 25 февраля

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 25 февраля проведет серию вебинаров по вопросам дорог и транспорта в Подмосковье. Специалисты разъяснят порядок подачи заявок на региональном портале госуслуг и расскажут о причинах отказов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вебинары помогут заявителям корректно оформить документы на портале uslugi.mosreg.ru. Участникам объяснят требования к пакету документов и разберут наиболее частые ошибки при подаче заявлений.

С 09:00 до 10:00 пройдет встреча по согласованию размещения инженерных коммуникаций в полосах отвода дорог регионального значения. С 10:00 до 11:00 специалисты расскажут о согласовании проектов и схем организации дорожного движения. С 11:00 до 12:00 обсудят получение разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а с 12:00 до 13:00 — внесение сведений в реестр пропусков для въезда грузового транспорта массой более 3,5 тонны на МКАД.

С 13:00 до 14:00 разберут согласование схем транспортного обслуживания территорий. С 14:00 до 15:00 — вопросы переоформления и прекращения действия свидетельств по маршрутам регулярных перевозок. С 15:00 до 16:00 специалисты ответят на вопросы по обслуживанию карты «Стрелка», а с 16:00 до 16:30 — по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ.

С 16:30 до 17:00 запланированы консультации по предоставлению земельных участков для строительства дорог и объектов транспортной инфраструктуры, а также по согласованию границ участков и предварительному согласованию их предоставления. С 17:00 до 18:00 пройдет вебинар о получении согласия на строительство и реконструкцию в границах полос отвода и примыкание к автомобильным дорогам Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.