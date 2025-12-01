Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров по услугам в сфере транспорта 3 декабря

Специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 3 декабря проведут вебинары по вопросам оформления документов и получения услуг в сфере дорог и транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вебинары министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области состоятся 3 декабря. Специалисты разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и причины отказов при получении услуг на региональном портале госуслуг.

В течение дня будут рассмотрены вопросы согласования размещения инженерных коммуникаций, проектов и схем организации дорожного движения, получения разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а также внесения сведений о пропусках для грузового транспорта на МКАД.

Также участники узнают о согласовании схем транспортного обслуживания, переоформлении свидетельств на регулярные перевозки, обслуживании транспортных карт «Стрелка», выдаче разрешений на авиационные работы и предоставлении земельных участков для строительства объектов транспортной инфраструктуры. Вебинары пройдут по отдельным темам с 9:00 до 18:00 по разным ссылкам.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.