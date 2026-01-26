Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров по дорогам и транспорту 28 января

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организует 28 января серию вебинаров для заявителей по вопросам оформления услуг в сфере дорог и транспорта на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вебинары пройдут 28 января и будут посвящены разъяснению порядка подачи заявок, требованиям к документам и причинам отказов при оформлении услуг на портале uslugi.mosreg.ru. Специалисты министерства подробно расскажут о каждом этапе подачи документов.

В рамках программы участники узнают о согласовании размещения инженерных коммуникаций, проектах организации дорожного движения, получении разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а также о внесении сведений в реестр пропусков для грузового транспорта массой более 3,5 тонн.

Также будут рассмотрены вопросы согласования схем транспортного обслуживания, переоформления свидетельств на регулярные перевозки, обслуживания транспортных карт «Стрелка», выдачи разрешений на авиационные работы и предоставления земельных участков для строительства объектов транспортной инфраструктуры.

Вебинары пройдут с 09:00 до 18:00 по различным направлениям, включая согласование границ земельных участков и выдачу согласий на строительство и реконструкцию дорог.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.