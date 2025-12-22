Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров по дорогам и транспорту 24 декабря

Специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 24 декабря проведут вебинары по услугам в сфере дорог и транспорта для заявителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вебинары предназначены для граждан и организаций, которые подают документы на региональном портале госуслуг. Эксперты министерства разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и расскажут о частых причинах отказа.

В течение дня с 09:00 до 18:00 участники смогут получить консультации по согласованию размещения инженерных коммуникаций, проектам и схемам организации дорожного движения, разрешениям на перевозку пассажиров и багажа такси, внесению данных в реестр пропусков для грузового транспорта на МКАД, а также по вопросам транспортного моделирования.

Также будут рассмотрены темы переоформления свидетельств на регулярные перевозки, обслуживания транспортных карт «Стрелка», выдачи разрешений на авиационные работы, предоставления земельных участков для строительства дорог и согласования границ участков. Ссылки для подключения размещены на портале министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.