Минтранс Подмосковья проведет 8 апреля серию вебинаров

Серия профильных вебинаров для заявителей пройдет в Подмосковье 8 апреля на региональном портале госуслуг. Специалисты разъяснят порядок подачи документов, требования к ним и основные причины отказов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В течение дня участникам расскажут о согласовании размещения инженерных коммуникаций в полосах отвода региональных дорог, проектов и схем организации дорожного движения, а также о выдаче разрешений на таксомоторные перевозки и выполнении авиационных работ. Отдельные вебинары посвятят внесению сведений в реестр пропусков для въезда грузового транспорта на МКАД и обслуживанию карты «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.