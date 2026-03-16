Минтранс Подмосковья проведет 18 марта вебинары по услугам

Вебинары по вопросам дорог и транспорта пройдут в Подмосковье 18 марта. Специалисты разъяснят порядок подачи заявок и требования к документам на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Серия онлайн-встреч состоится в среду и будет посвящена наиболее востребованным услугам в сфере дорожной инфраструктуры и транспорта. Участникам расскажут о правилах оформления заявок на портале uslugi.mosreg.ru, требованиях к пакету документов и типичных причинах отказов.

С 09:00 до 10:00 специалисты разберут порядок согласования размещения инженерных коммуникаций в полосах отвода региональных дорог. С 10:00 до 11:00 пройдет вебинар по согласованию проектов и схем организации дорожного движения. С 11:00 до 12:00 обсудят получение разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а с 12:00 до 13:00 — внесение сведений в реестр пропусков для въезда грузового транспорта на МКАД.

Во второй половине дня запланированы встречи по вопросам транспортного обслуживания территорий, переоформления свидетельств на регулярные перевозки и обслуживания карты «Стрелка». Также участникам разъяснят порядок выдачи разрешений на авиационные работы и предоставления земельных участков для строительства дорог и объектов транспортной инфраструктуры. Завершит программу вебинар о согласовании строительства и реконструкции в границах полос отвода и о присоединении к автомобильным дорогам Московской области, который пройдет с 17:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.