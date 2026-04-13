Минтранс Подмосковья проведет 15 апреля вебинары по госуслугам

Минтранс Подмосковья 15 апреля проведет серию вебинаров о подаче заявлений на региональном портале uslugi.mosreg.ru. Специалисты разъяснят требования к документам и типичные ошибки заявителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вебинары пройдут в среду и будут посвящены различным государственным услугам в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры. Участникам расскажут, как правильно оформить документы, подать заявку через портал и избежать отказов.

С 09:00 до 10:00 эксперты разберут порядок согласования размещения инженерных коммуникаций в полосах отвода региональных дорог. С 10:00 до 11:00 объяснят правила согласования проектов и схем организации дорожного движения. С 11:00 до 12:00 пройдет вебинар по получению разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а с 12:00 до 13:00 — по внесению сведений в реестр пропусков для грузового транспорта массой более 3,5 тонны для движения по МКАД.

С 13:00 до 14:00 специалисты расскажут о согласовании схем транспортного обслуживания территорий. С 14:00 до 15:00 — о переоформлении и прекращении действия свидетельств по маршрутам регулярных перевозок. С 15:00 до 16:00 участникам разъяснят вопросы обслуживания карты «Стрелка», с 16:00 до 16:30 — порядок выдачи разрешений на авиационные работы.

С 16:30 до 17:00 запланированы вебинары по предоставлению земельных участков для строительства дорог и объектов транспортной инфраструктуры — в безвозмездное, арендное и бессрочное пользование, а также по согласованию границ участков и предварительному согласованию их предоставления. С 17:00 до 18:00 пройдет встреча по вопросам выдачи согласия на строительство и реконструкцию в полосах отвода дорог и на примыкание к ним.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.