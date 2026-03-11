Минтранс Подмосковья проведет 11 марта вебинары по госуслугам

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 11 марта проведет серию вебинаров по вопросам дорог и транспорта в Подмосковье. Специалисты разъяснят порядок подачи заявок на региональном портале госуслуг и типичные причины отказов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вебинары помогут заявителям корректно оформить документы на портале uslugi.mosreg.ru. Эксперты расскажут о требованиях к пакету документов и разберут наиболее частые ошибки при подаче заявлений.

С 10:00 до 11:00 пройдет встреча по согласованию проектов и схем организации дорожного движения на региональных и межмуниципальных дорогах. С 11:00 до 12:00 специалисты объяснят порядок получения разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. С 12:00 до 13:00 обсудят внесение сведений в реестр пропусков для въезда грузового транспорта массой более 3,5 тонны на МКАД. С 13:00 до 14:00 рассмотрят согласование схем транспортного обслуживания территорий.

С 14:00 до 15:00 участникам расскажут о переоформлении и прекращении действия свидетельств на регулярные перевозки. С 15:00 до 16:00 разберут вопросы обслуживания карты «Стрелка». С 16:00 до 16:30 пройдет вебинар по выдаче разрешений на авиационные работы. С 16:30 до 17:00 специалисты проконсультируют по предоставлению земельных участков для строительства дорог и объектов транспортной инфраструктуры, а также по согласованию границ участков в полосе отвода. Завершит программу встреча с 17:00 до 18:00 по вопросам строительства и реконструкции в границах полосы отвода и примыкания к автомобильным дорогам Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.