Минтранс Подмосковья проведет 1 апреля вебинары по услугам

Серия вебинаров по вопросам дорог и транспорта пройдет 1 апреля в Подмосковье. Специалисты разъяснят порядок подачи заявок и требования к документам на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вебинары проходят регулярно по средам и направлены на помощь заявителям при оформлении услуг в электронном виде. Участникам расскажут о порядке подачи документов, требованиях к ним и наиболее частых причинах отказа.

С 09:00 до 10:00 специалисты разберут согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения. С 10:00 до 11:00 обсудят согласование проектов и схем организации дорожного движения. С 11:00 до 12:00 пройдет встреча по вопросам разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а с 12:00 до 13:00 — по внесению сведений в реестр пропусков для въезда грузового транспорта на МКАД.

Во второй половине дня участникам расскажут о согласовании схем транспортного обслуживания территорий, переоформлении свидетельств по маршрутам регулярных перевозок и обслуживании карты «Стрелка». Также запланированы консультации по выдаче разрешений на авиационные работы и вопросам предоставления земельных участков для строительства дорог и объектов транспортной инфраструктуры. Завершит программу вебинар о выдаче согласия на строительство и примыкание к автомобильным дорогам Московской области с 17:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.