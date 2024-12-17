Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать ПДД из‑за непогоды

В Московской области в ночь с 17 на 18 декабря температура резко снизится до -15 градусов, также местами ожидается снег, ветер с порывами до 15 м/с, а на дорогах — гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожные службы Подмосковья круглосуточно мониторят ситуацию и проведут противогололедную обработку, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта.

Автомобилистам напомнили о соблюдении ПДД: увеличить дистанцию в 1,5-2 раза, не превышать скоростной режим, не совершать резких маневров и не обгонять, быть аккуратными на съездах и поворотах, мостах и эстакадах и снижать скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходам следует переходить дорогу и ж/д пути строго по оборудованным переходам, вечером носить световозвращатели, чтобы быть заметнее.

Если пришлось остановиться на дороге из-за неисправности машины или ДТП, то следует включить аварийную сигнализацию, надеть световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки, обязательно покинуть машину и уйти за пределы проезжей части, позвонив по номеру 112 — не оставайтесь в машине или рядом с ней, так как при ухудшении погодных условий высок риск попасть в повторное ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.