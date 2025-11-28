Минтранс Подмосковья призывает водителей не терять бдительность на дорогах

В зимний период, как и в любой другой, нужно видеть и контролировать ситуацию всем участникам движения: водителям следует не забывать протирать зеркала, стекла и внешние световые приборы, а пешеходам при переходе дороги стоит убрать все, что ограничивает видимость: снять капюшон, закрыть зонтик, снять наушники и не смотреть в телефон и обязательно носить световозвращатели в вечернее время.

Водителям рекомендуем сосредоточить внимание на дороге, исключить во время вождения поиск музыки или предметов в машине, а также не отвлекаться на телефон. Помните, что условия даже в пределах одной дороги могут быть разными, так как погода непредсказуема. Поэтому стоит сбавить скорость на треть, а дистанцию увеличить минимум в полтора раза. Ездить нужно плавно, с минимальным числом маневров, подстраховываясь перед каждым перестроением. От обгона на зимней дороге лучше воздержаться, даже там, где он разрешен. И, конечно, не стоит выезжать на летней резине — это опасно.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП не оставайтесь в машине или рядом с ней: уйдите за пределы проезжей части в безопасное место и позвоните по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.