Минтранс Подмосковья призывает водителей не терять бдительность на дорогах

В ближайшие дни в Московской области не прогнозируют осадков, температура поднимется до +12 градусов. Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения не терять бдительность на дорогах, так как световой день сейчас короткий и темнеет рано. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

«Осенью чаще всего происходят столкновения и наезды на пешеходов — в октябре зафиксировано уже 133 таких ДТП. В большинстве случаев причинами аварии послужили превышение скорости, невнимательность пешеходов и водителей», — пояснили в ведомстве.

Водителям следует соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких торможений и перестроений, не обгонять, если не уверены в безопасности маневра, а также снижать скорость перед переходами и пропускать пешеходов.

Пешеходам не следует перебегать дорогу на красный свет и в неположенных местах. Лучше убедиться, что переход дороги будет безопасным — все водители вас видят и пропускают. А также обязательно носить вечером световозвращатели или включать фонарики, чтобы быть заметнее.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.