Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными на дорогах

Часто причиной ДТП служит невнимательность и желание «проехать побыстрее». Минтранс Подмосковья призывает водителей легкового транспорта быть аккуратными и внимательными рядом с крупногабаритным транспортом, сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

Автобусы, грузовая или специализированная техника намного габаритнее — у них длиннее тормозной путь, слепая зона больше и они менее маневренные. А еще в салоне автобуса находятся пассажиры — за их безопасность несет ответственность водитель.

Водителям легковых авто следует соблюдать ПДД и уважать водителей крупногабаритного транспорта:

не парковаться на остановках — это мешает посадке/высадке пассажиров и работе спецтехники;

не мешать движению — пропускать автобусы и спецтехнику, которые отъезжают от остановок;

не подрезать автобусы — резкое торможение может стать причиной травм пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.