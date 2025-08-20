Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть осторожными в непогоду

К вечеру 20 августа в Московском регионе ожидается дождь, местами сильный. А в четверг ночью и в течение дня синоптики прогнозируют сильный дождь с порывами ветра до 15 м/с. В связи с ухудшением погодных условий Минтранс Подмосковья призывает участников движения быть предельно внимательными на улице в непогоду. Не укрывайтесь под деревьями и шаткими конструкциями и не паркуйте вблизи них автомобили, сообщает пресс-служба ведомства.

«Из-за осадков видимость на дороге снижается, поэтому нужно сконцентрироваться на дороге: не отвлекаться на телефон, смотреть в зеркала и соблюдать дистанцию и скоростной режим. В местах притяжения пешеходов и перед переходами обязательно снижать скорость до минимума», — отметили в ведомстве.

Исключите поездки на мото, велотранспорте, а также самокатах во время осадков — это опасно. При переходе дороги будьте очень внимательны и не закрывайте себе обзор зонтиками, переходите только по переходам и заранее убедитесь, что все автомобилисты видят вас и пропускают, вечером не забывайте носить световозвращатели.

В случае неисправности транспортных средств, ДТП или других происшествий, обращаетесь за помощью на единый номер «112».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.