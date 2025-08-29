Минтранс Подмосковья призвал родителей не допускать детей к вождению мототранспорта

В Минтрансе Подмосковья обратили внимание на участившиеся ДТП с мототранспортом. С начала мотосезона 2025 года на территории Подмосковья зарегистрировано 334 ДТП, в которых погибли 55 человек и 330 — пострадали. За весь 2024 год произошло 574 аварии с участием мотоциклистов с 607 пострадавшими и 63 погибшими, сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще всего в этом году происходили столкновения: встречные, попутные и боковые (209 ДТП). Основные причины аварий – превышение скоростного режима, резкие маневры, проезд мотоциклистов между рядами, а также невнимательность водителей и автомобилей, и мототранспорта.

«Среди пострадавших в ДТП с мототранспортом есть несовершеннолетние — в этом году у подростков особой популярностью пользуются питбайки. Поэтому призываю родителей не допускать детей к управлению мототранспортом и не покупать детям питбайки, так как это спортинвентарь, не предназначенный для проезда по дорогам общего пользования», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве также призвали мотоциклистов не пренебрегать защитной экипировкой со световозвращающими элементами, а также соблюдать дистанцию, скоростной режим и не ездить между рядами, не совершать резких маневров. А автомобилистов – смотреть в зеркала и оценивать дорожную ситуацию перед перестроениями, поворотами, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.