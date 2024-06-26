Минтранс Подмосковья призвал не нарушать правила парковки во дворах

Дорожные службы регулярно проводят работу по разграничению территории и освобождению проезда для экстренных служб во дворах Подмосковья, так как нередко из-за запаркованности проездов к домам скорая помощь и другие службы экстренного реагирования не могут попасть на вызов, что приводит к непоправимым последствиям. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мы часто фиксируем случаи, когда автомобили препятствуют проезду экстренных служб. Например, во дворах ЖК «Белая Дача Парк», Покровского проезда и микрорайонов Южный и Силикат в Котельниках, ЖК «Бутово Парк 2» в Ленинском округе, а также во дворах Подольска, где скорой помощи приходится заезжать на тротуар, чтобы оставить спецавтомобиль», — пояснили в ведомстве.

Дорожные службы регулярно проводят работу по разграничению территории и освобождению проезда для экстренных служб во дворах Подмосковья. Специалисты устанавливают полусферы, знаки, что также позитивно влияет на безопасность дворовой территории, так как пешеходы могут без опаски пересекать двор в любое время суток, а дети играть на детских площадках.

Также на территории 12 жилых комплексов в Балашихе, Долгопрудном, Мытищах, Красногорске, Ленинском и Одинцовском округах ведется регулярная работа по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей — с начала года эвакуировали 14 тысяч неправильно припаркованных транспортных средств. В 26 жилых комплексах в Дмитровском, Домодедове, Жуковском, Коломне, Красногорске, Мытищах, Солнечногорске, Ленинском, Лыткарине, Одинцовском округах работают парконы — с начала года парконы зафиксировали больше 22 тысяч автомобилей, нарушивших правила парковки.

Ведомство призывает соблюдать ПДД и не блокировать проезд общественного транспорта и спецслужб: не паркуйтесь на тротуарах, а также на остановках и в зоне 15 метров от них, на пешеходных переходах и за 5 метров до них, не оставляйте автомобиль у мусорных контейнеров и не преграждайте проезд на поворотах, блокируя движение скорой помощи и пожарным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.