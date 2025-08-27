Минтранс Подмосковья предупреждает о сезонных опасностях на дорогах

Скоро предстоит смена сезона, Минтранс Подмосковья обращает внимание на возможные ошибки участников дорожного движения в осеннее время и рассказывает, как не стать участником ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.

Общие рекомендации

Самым частым нарушением ПДД в Московской области вне зависимости от сезона является превышение скоростного режима — оно составляет более 90% от всех нарушений, фиксируемых комплексами фотовидеофиксации. Согласно статистике, чаще всего превышают скорость в диапазоне от 20 до 40 км/ч.

Водителям уже следует перестроиться на другую манеру вождения, чтобы легче адаптироваться к еще более плавному и аккуратному зимнему стилю: быть более внимательными при проезде в населенных пунктах, во дворах и на парковках, а также у образовательных учреждений — тормозить заблаговременно, соотносить скоростной режим и погодные условия, резко не маневрировать и быть внимательными при перестроениях.

Также не стоит забывать регулярно проверять состояние аккумулятора, работу фар и стеклоочистителей, наличие «омывайки».

Ухудшение погоды

Осенью погода переменчива, день становится короче: часто может идти дождь, а утром и вечером — туман. В такое время видимость значительно снижается — если пешеход переходит дорогу в сумерках в дождливую погоду, еще и в темной одежде, то человек становится практически не заметным. Туман меняет восприятие расстояния до объектов и может «увеличивать» дистанцию в полтора-два раза. Пешеходы часто выходят на проезжую часть из-за припаркованного транспорта, не смотрят по сторонам перед переходом дороги, поэтому водителям следует быть предельно осторожными, а пешеходам все же сконцентрироваться, не смотреть в телефон, а по сторонам и переходить проезжую часть по правилам, а также не забывать носить световозвращающие элементы, чтобы быть заметными.

Мотосезон продолжается

Многие мотоциклисты продолжают ездить до первого снега — не стоит об этом забывать. Следует быть предельно внимательными при маневрировании и проездах перекрёстков: пропускайте мотоциклистов, когда поворачиваете налево — экстренное торможение на мокром асфальте может закончиться для мотоциклиста падением.

Высокий трафик

В выходные дни дачники продолжат мигрировать из Москвы в область — трафик традиционно останется высоким. Также останутся популярными туристические направления в Подмосковье или другие близлежащие регионы. Отправляясь в дальнюю поездку, не забывайте каждые 2-4 часа отдыхать — останавливаться нужно только на специальных площадках или АЗС, а не на трассах с интенсивным движением.

Не стоит забывать о главном правиле в случае поломки или ДТП без пострадавших. Если это произошло, то не нужно оставаться в машине или рядом с ней на проезжей части — это может быть опасно и повлечь за собой повторное ДТП. Из-за скорости движения потока водители могут не заметить остановившуюся машину, что может повлечь столкновение уже с ранеными или погибшими. После того, как вы ушли за пределы проезжей части, обязательно сообщите о случившемся по номеру 112.

