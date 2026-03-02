Минтранс Подмосковья предупредил о гололедице на дорогах

Минтранс Подмосковья предупредил водителей о периоде частых переходов температуры через ноль и возможной гололедице в марте. В регионе ожидаются снег, мокрый снег и ночные заморозки до -12 градусов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московском регионе установился период неустойчивой погоды. В течение недели днем температура будет подниматься до +4 градусов, что приведет к таянию снега, а ночью опускаться ниже нуля — местами до -12 градусов. В первую неделю марта также прогнозируются снег и мокрый снег, ветер до 11 м/с. На дорогах возможна гололедица.

В ведомстве призвали автомобилистов не спешить с заменой зимней резины. Переходить на летние шины рекомендуется только после установления стабильной среднесуточной температуры в пределах +5–7 градусов в течение недели с учетом ночных заморозков. По прогнозам, ночные минусовые температуры могут сохраняться до 31 марта. Кроме того, в регионе увеличивается количество транспорта на дорогах.

«Будьте очень аккуратны, обязательно пристегивайтесь, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, а также соблюдайте правила перестроения, проезда перекрестков и не совершайте резких маневров на поворотах и съездах, заблаговременно снижайте скорость в зонах пешеходных переходов», — добавили в Минтрансе Подмосковья.

Водителям также рекомендовали соблюдать правила остановки и стоянки, не оставлять автомобили на остановках и круговых перекрестках, не перекрывать проезды и выезды на дороги.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.