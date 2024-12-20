Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов до 4 катков

В Минтрансе Подмосковья рассказали, как доехать на общественном транспорте до четырех подмосковных катков в Истре Домодедове, Красногорске и Люберцах. В перечень вошли 52 автобусных маршрута, сообщает пресс-служба ведомства.

Первое место, где жители могут покататься на коньках — парк «Елочка» в Домодедове. До остановки «Парк Елочки», которая находится в пешей доступности от катка, можно доехать на 15 автобусных маршрутах — большая часть из них следуют от ж/д станции Домодедово, а также от станции метро Домодедовская.

Любители активного отдыха в Истре могут отправиться на каток на площади Дружбы — до него следуют 18 автобусных маршрутов. В прокат там можно взять инвентарь, а также насладиться отдыхом в самом парке.

В Красногорске можно покататься на катке в стадионе «Зоркий». Доехать до него можно на 8 маршрутах, выйдя на остановке «Стадион Зоркий». Например, на маршрутах № 542 «Метро Тушинская — Госпиталь», № 827к «Станция МЦД Павшино — Станция МЦД Нахабино» и № 26 «Стадион Зоркий — МЦД Химки».

Замыкает список каток в Наташинском парке в Люберцах. Вблизи него расположены остановки «Наташинские пруды», «Дом культуры Искра» и «Улица Розы Люксембург», где останавливаются 11 маршрутов: в том числе № 18к «МЦД Люберцы — МЦД Ухтомская» № 722 «Метро Выхино — Метро Выхино» и № 16к «МЦД Ухтомская — МЦД Люберцы».

Со списком маршрутов до катков можно ознакомиться по ссылке.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.