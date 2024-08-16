Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до бахчевых развалов

Минтранс Подмосковья собрал список из 30 автобусных маршрутов, на которых можно доехать до бахчевых развалов в Красногорске, Мытищах и Одинцове, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, вблизи автобусной остановки «Гольево» расположен арбузный развал в деревне Гольево в городском округе Коасногорск. Доехать туда можно на 16 маршрутах.

Жители Мытищ могут отправиться за арбузами и дынями на улицу Академика Каргина д. 21. Туда следуют 9 маршрутов общественного транспорта. Выйти необходимо до остановки «Первомайская улица».

Замыкает список мест развал улице Маршала Жукова рядом с домом 16, вблизи остановки «Магазин Маринка». Доехать туда можно на пяти маршрутах: № 102 «Микрорайон Новая Трехгорка — Молодежная улица — Микрорайон Новая Трехгорка», № 339 «Метро Парк Победы — 2АУлица Маршала Бирюзова», № 5 «Микрорайон Новая Трехгорка — Станция МЦД Одинцово», № 4 «Станция МЦД Одинцово — Больница — Станция МЦД Одинцово» и № 1056 «Совхоз Заречье — Станция МЦД Одинцово».

На маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

С полным списком маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.