Минтранс Подмосковья напомнили водителям о правилах переезда железной дороги

В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам Минтранс Подмосковья напоминает жителям правила безопасного проезда через ж/д переезды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правильно: проезжать на машине ж/д пути только через ж/д переезды, соблюдать требования дорожных знаков, сигналов светофора, положения шлагбаума, останавливать машину не ближе 5 м от светофора или шлагбаума, при вынужденной остановке на переезде немедленно высадить людей и принять меры для освобождения переезда.

Неправильно: выезжать на переезд при закрытом шлагбауме и запрещающем сигнале светофора, объезжать стоящие перед переездом автомобили, самовольно открывать закрытый шлагбаум, выезжать на переезд при образовании затора после переезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.