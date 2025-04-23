Минтранс Подмосковья и РЖД обменялись опытом контроля и содержания территорий

22 апреля в центре управления регионом министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин поделился с представителями РЖД опытом по контролю и содержанию территорий. На примере центра управления регионом показали алгоритм и примеры оперативной отработки поступающих обращений на содержание дорожной и ж/д инфраструктуры. А также продемонстрировали, как осуществляется контроль за выполнением работ подрядными организациями по содержанию, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мы показали на своем примере, как анализируем обращения жителей и оперативно ведем работу по приведении в нормативное состояние дорог и железнодорожной инфраструктуры. Вместе с коллегами из РЖД решили провести месячник содержания, в рамках которого определим 8 ж/д станций — на них усилят контроль за содержанием территорий», — рассказал министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

По 8 выбранным ж/д станциям сотрудники РЖД будут предоставлять представителям Минтранса Подмосковья отчет о проводимой работе по содержанию ж/д инфраструктуры. После чего будет сформирован перечень обращений, поступивших на данные станции. При необходимости будет увеличено количество циклов уборки.

В ведомстве напомнили, что для контроля содержания и обеспечения безопасности на железной дороге Московской области с помощью специализированной программы по контролю и планированию дорожных работ СКПДИ были оцифрованы более 1 тысячи объектов ж/д инфраструктуры (платформы, вокзалы, станции, переходы), после чего стало гораздо удобнее контролировать ход работ и устранение замечаний на каждом объекте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.