Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области вечером 24 июня

Во вторник вечером, 24 июня, загруженность дорог Московского региона составляет 5 баллов. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, основные затруднения движения наблюдаются на Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щёлковском и Носовихинском шоссе, передает пресс-служба Минтранса региона.

Призываем водителей в связи с осадками быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.