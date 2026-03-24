Минтранс Подмосковья дал водителям советы на межсезонье

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило водителям о правилах безопасного вождения в межсезонье и рекомендовало не спешить с заменой зимней резины. Автомобилистам советуют учитывать перепады температур и заранее готовить машину к теплому периоду, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что при смене сезонов дорожные условия остаются нестабильными: ночью возможна гололедица, а днем устанавливается плюсовая температура. Менять зимнюю резину на летнюю рекомендуется только после нескольких дней устойчивой температуры выше +7 градусов без учета ночных заморозков. При этом уже сейчас можно проверить аккумулятор, амортизаторы, пружины, рулевые наконечники, сайлентблоки, фильтры и предохранители.

В министерстве также призвали водителей соблюдать простые правила безопасности. В потоке следует двигаться с общей скоростью и по возможности избегать лишних перестроений. Важно держать дистанцию, чтобы успеть среагировать на изменение дорожной обстановки, и заранее предупреждать о маневрах с помощью поворотников.

Автомобилистам советуют не занимать левый ряд без необходимости, не вступать в конфликты с агрессивными водителями и не пытаться «проскочить» на мигающий сигнал светофора. Опасно также опережать поток по правой полосе или обочине. Особое внимание следует уделять пешеходам и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.