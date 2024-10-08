Минтранс Подмосковья 9 октября проведет вебинары по дорогам и транспорту

Специалисты Минтранса Подмосковья 9 октября традиционно проведут вебинары, чтобы помочь заявителям правильно подать документы на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства региона.

В рамках вебинаров специалисты разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта. Все услуги доступны на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru:

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.