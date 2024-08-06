Минтранс Подмосковья 7 августа проведет вебинары по дорогам и транспорту

7 августа специалисты Минтранса Подмосковья традиционно проведут вебинары, чтобы помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг правильно. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства Подмосковья.

В том числе — по вопросам внесения в реестр действующих пропусков предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках.

Все услуги доступны на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

Предварительная регистрация для участия в вебинарах доступна по ссылкам:

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.