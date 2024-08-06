Минтранс Подмосковья 7 августа проведет вебинары по дорогам и транспорту
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7 августа специалисты Минтранса Подмосковья традиционно проведут вебинары, чтобы помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг правильно. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства Подмосковья.
В том числе — по вопросам внесения в реестр действующих пропусков предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках.
Все услуги доступны на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.
Предварительная регистрация для участия в вебинарах доступна по ссылкам:
- Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор» — с 9:00 до 10:00;
- Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00;
- Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00;
- Внесение в реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00;
- Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования – с 13:00 до 14:00;
- Переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, прекращение действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок – с 14:00 до 14:30;
- Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автодорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области — с 14:30 до 15:00;
- Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» – с 15:00 до 16:00;
- Выдача разрешений на выполнение авиационных работ — с 16:00 до 16:30;
- Предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры — с 16:30 до 17:00;
- Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильным дорогам Московской области — с 17:00 до 18:00.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.
«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.