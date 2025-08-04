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Минтранс Подмосковья 6 августа проведет вебинары по дорогам и транспорту

6 августа специалисты Минтранса Подмосковья традиционно проведут вебинары по услугам в сфере дорог и транспорта, чтобы помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг правильно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В рамках вебинаров специалисты разъясняют порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.