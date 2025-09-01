Минтранс Подмосковья 3 сентября проведет вебинары по дорогам и транспорту

В среду специалисты Минтранса Подмосковья традиционно проведут вебинары по услугам в сфере дорог и транспорта, чтобы помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг правильно. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

В рамках вебинаров специалисты разъясняют порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.