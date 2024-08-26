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Минтранс Подмосковья 28 августа проведет вебинары по дорогам и транспорту

Специалисты Минтранса Подмосковья 28 августа традиционно проведут вебинары, чтобы помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг правильно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Все услуги доступны на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

Предварительная регистрация для участия в вебинарах доступна по ссылкам:

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.