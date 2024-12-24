Минтранс Подмосковья 25 декабря проведет вебинары по дорогам и транспорту

Заключительные в 2024 году вебинары специалисты Минтранса Подмосковья проведут 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

На вебинарах разъясняют порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта. Это поможет заявителям правильно подать документы на региональном портале госуслуг.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.