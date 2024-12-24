Минтранс Подмосковья 25 декабря проведет вебинары по дорогам и транспорту
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Заключительные в 2024 году вебинары специалисты Минтранса Подмосковья проведут 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.
На вебинарах разъясняют порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта. Это поможет заявителям правильно подать документы на региональном портале госуслуг.
- Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 9:00 до 10:00;
- Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00;
- Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00;
- Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00;
- Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования — с 13:00 до 14:00;
- Переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, прекращение действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок — с 14:00 до 15:00;
- Обслуживание единых транспортных карт Стрелка — с 15:00 до 16:00;
- Выдача разрешений на выполнение авиационных работ — с 16:00 до 16:30;
- Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области — с 16:30 до 17:00;
- Предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры — с 16:30 до 17:00;
- Предоставление земельных участков в бессрочное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области — с 16:30 до 17:00;
- Согласование местоположения границ земельных участков со смежными в полосе отвода дорог регионального или межмуниципального значения Московской области — с 16:30 до 17:00;
- Предварительное согласование предоставления земельных участков, для размещения строящихся и реконструируемых дорог — с 16:30 до 17:00;
- Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильным дорогам Московской области— 17:00 до 18:00.
В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.