Минтранс Подмосковья 24 июля проведет вебинары по вопросу дорог и транспорта

24 июля специалисты Минтранса Подмосковья традиционно проведут вебинары, чтобы помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг правильно. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства региона.

В рамках вебинаров разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта. Все услуги доступны на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

Предварительная регистрация для участия в вебинарах доступна по ссылкам:

Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения "Мосавтодор" – с 09:00 до 10:00 https://webconf.mosreg.ru/c/7145770572

Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области – с 10:00 до 11:00 https://webconf.mosreg.ru/c/2511856995

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси – с 11:00 до 12:00 https://webconf.mosreg.ru/c/9140584047

Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках – с 12:00 до 13:00 https://webconf.mosreg.ru/c/2904865009

Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования – с 13:00 до 14:00 https://webconf.mosreg.ru/c/4141691302

Переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, прекращение действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок – с 14:00 до 15:00 https://webconf.mosreg.ru/c/6600464570

Обслуживание единых транспортных карт Стрелка – с 15:00 до 16:00 https://webconf.mosreg.ru/c/6259732815

Выдача разрешений на выполнение авиационных работ – с 16:00 до 16:30 https://webconf.mosreg.ru/c/2912605742

Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области – с 16:30 до 17:00 https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525

Предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры – с 16:30 до 17:00 https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525

Предоставление земельных участков в бессрочное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области – с 16:30 до 17:00 https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525

Согласование местоположения границ земельных участков со смежными в полосе отвода дорог регионального или межмуниципального значения Московской области – с 16:30 до 17:00 https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525

Предварительное согласование предоставления земельных участков, для размещения строящихся и реконструируемых дорог – с 16:30 до 17:00 https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525

Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильным дорогам Московской области – 17:00 до 18:00 https://webconf.mosreg.ru/c/6918259747.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.