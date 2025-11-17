Минтранс Подмосковья 19 ноября проведет вебинары по дорогам и транспорту

Специалисты Минтранса Подмосковья традиционно проведут вебинары по услугам в сфере дорог и транспорта 19 ноября, чтобы помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг правильно. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

В рамках вебинаров специалисты разъясняют порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.