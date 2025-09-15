Минтранс Подмосковья 17 сентября проведет вебинары по дорогам и транспорту

17 сентября специалисты Минтранса Подмосковья традиционно проведут вебинары по услугам в сфере дорог и транспорта, чтобы помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг правильно. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

В рамках вебинаров специалисты разъясняют порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.