сегодня в 20:39

Минтранс Подмосковья 10 сентября проведет вебинары по дорогам и транспорту

В среду специалисты Минтранса Подмосковья традиционно проведут вебинары по услугам в сфере дорог и транспорта, чтобы помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг правильно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках вебинаров специалисты разъясняют порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00;

Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00;

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00;

Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00;

Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования — с 13:00 до 14:00;

Переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, прекращение действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок — с 14:00 до 15:00;

Обслуживание единых транспортных карт Стрелка — с 15:00 до 16:00;

Выдача разрешений на выполнение авиационных работ — с 16:00 до 16:30;

Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области — с 16:30 до 17:00;

Предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры — с 16:30 до 17:00;

Предоставление земельных участков в бессрочное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области — с 16:30 до 17:00;

Согласование местоположения границ земельных участков со смежными в полосе отвода дорог регионального или межмуниципального значения Московской области — с 16:30 до 17:00;

Предварительное согласование предоставления земельных участков, для размещения строящихся и реконструируемых дорог — с 16:30 до 17:00;

Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильным дорогам Московской области — 17:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.