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Минтранс оценил утренние пробки в Подмосковье в 4 балла

Утром 28 сентября загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла. Движение затруднено на ряде шоссе и трасс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром в понедельник, 28 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Движение затруднено на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Ильинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Варшавском и Каширском шоссе.

Затруднения также наблюдаются на Горьковском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и А-107 в районе Подольска. Осадков в Московском регионе сегодня не прогнозируется.

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.