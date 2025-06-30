Минфин России хочет повысить пошлины за выдачу водительских прав и получение ПТС

Минфин РФ подготовил законопроект о повышении ряда транспортных пошлин с сентября 2025 года. Документ уже прошел согласование в профильных ведомствах, сообщает газета «Известия» .

Планируется вдвое увеличить сбор за получение водительских прав: до 4 тыс. рублей за удостоверение старого образца и до 6 тыс. рублей — нового. Данный сбор не повышали 11 и 7 лет соответственно. За выдачу международных прав придется заплатить 2,3 тыс. рублей вместо 1,6 тыс. рублей.

Получение паспорта транспортного средства (ПТС) подорожает в 1,5 раза — до 1,2 тыс. рублей. Внести изменения в документ можно будет за 525 рублей (сейчас — 350 рублей). Госпошлину за свидетельство о регистрации транспортного средства также поднимут. СТС на бумажном носителе обойдется в 1,5 тыс. рублей вместо 500 рублей, на пластиковом — в 4,5 тыс. рублей вместо 1,5 тыс. рублей.

Согласно поправкам, до 3 тыс. рублей повысится госпошлина за выдачу госномеров на автомобиль. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы попросят заплатить 2,25 тыс. рублей. Свидетельство о соответствии ТС требованиям безопасности подорожает до 4,5 тыс. рублей.

Кроме того, вырастет и госпошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию авто, сейчас она составляет 1 тыс. рублей, а будет 3 тыс. рублей. За документ о допуске к перевозке опасных грузов попросят 2,25 тыс. рублей вместо 1,5 тыс., а за его продление — 1,5 тыс. рублей, а не 1 тыс., как сейчас.

Транзитные номера на бумаге подорожают на 100 рублей — до 300 рублей, на металле — до 2,4 тыс. рублей вместо 1,6 тыс. рублей.