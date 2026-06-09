Международный день привлечения внимания к переездам прошел на более 300 переездах МЖД

На более 300 переездах Московской железной дороги прошел Международный день привлечения внимания к переездам. Его главная цель — напомнить водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей и предупредить ДТП на переездах, передает пресс-служба МЖД.

Железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и беседы с водителями, раздали тематические памятки о безопасности. Также железнодорожники у переездов выстроились в линию с баннерами по безопасности.

Центральной площадкой проведения акции на Московской железной дороге стал железнодорожный переезд у станции Владыкино в Москве. Здесь совершил остановку паровоз П-36 с тематическим баннером, призывающим водителей соблюдать правила пересечения переездов.

Профилактические акции также прошли во всех регионах полигона Московской железной дороги. В Орле, Туле и Курске у переездов останавливались тепловозы с информационными баннерами, призывающими автомобилистов соблюдать правила дорожного движения на переездах.

Помимо этого, через подразделения Госавтоинспекции и автошколы были розданы тематические плакаты с QR-кодами. Перейдя по QR-коду, водители смогут ознакомиться с материалами о последствиях нарушений правил проезда железнодорожных переездов, а также увидеть реальные примеры дорожно-транспортных происшествий.

Также в течение июня у 5 переездов МЖД в Московской, Брянской, Орловской и Смоленской областях, где был зафиксированы случаи ДТП, будут стоять щиты, которые призывают соблюдать правила безопасности на переездах.

Московская железная дорога напоминает, что железнодорожный переезд является зоной повышенной опасности. Поезд невозможно остановить мгновенно, а большинство ДТП на переездах происходит из-за невнимательности и сознательного нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.