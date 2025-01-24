Между Москвой и Подмосковьем утверждена карта по передаче смежных маршрутов

В четверг, 23 января, прошло рабочее совещание транспортных блоков Московской области и города Москвы, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин с первым заместителем руководителя Департамента транспорта г. Москвы Романом Латыповым обсудили актуальные вопросы передачи смежных маршрутов из Подмосковья в Москву, а также определили направления для улучшения работы общественного транспорта в регионах, в том числе организация и администрирование выделенных полос, контроль оплаты проезда, реализация мероприятий по улучшению пешеходной и транспортной доступности станций МЦД — Лобня, Павшино, Подольск, Водники и Химки.

По итогам совещания была утверждена дорожная карта по передаче смежных маршрутов в 2025 году — к 1 июня планируется привести к нормативному состоянию дорожную сеть для запуска автобусов Мосгортранса в пилотных округах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое – это дороги, второе – это благоустройство», – сказал Воробьев.