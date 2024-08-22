Между Каширским шоссе и А-105 начали монтаж металлоконструкций пролетного строения

В Ленинском округе приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения строящейся разворотной эстакады между Каширским шоссе и федеральной трассой А-105. Общая масса металлоконструкций составит порядка 250 тонн, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Также продолжается строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе, в составе которой возводятся 2 путепровода — через Каширское шоссе и трассу А-105. На путепроводе через Каширское шоссе проводится омоноличивание межбалочных швов, ведется армирование плиты пролетного строения, а на путепроводе через А-105 продолжается устройство опор. Строительная готовность данных транспортных объектов составляет 60%», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Открыть движение по развязке и разворотной эстакаде планируется в конце 2024 года. Разворотная эстакада обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы, а развязка — бессветофорный проезд с Каширского шоссе и трассы А-105 на Володарское шоссе, а также удобный выезд в сторону области.

В результате водители смогут экономить в пути до 20 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.