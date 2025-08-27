сегодня в 18:16

«Метровагонмаш» Мытищ отправил первый поезд для Новосибирского метрополитена

Мытищинский «Метровагонмаш» отправил первый поезд для Новосибирского метрополитена. Данный поезд — новейшая разработка компании «ТМХ Инжиниринг», специализирующаяся на создании новых образцов продукции Трансмашхолдинга, в состав которого входит АО «Метровагонмаш». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Осенью 2024 года были заключены контракты на поставку 25 вагонов (пять составов в пятивагонном исполнении). Остальные четыре состава планируют поставить в Новосибирск до конца текущего года.

Салон оснащен сплит-системой, ультрафиолетовыми лампами, ЖК-экранами и наддверными ЖК-дисплеями, USB-разъемами, местами для инвалидов и эргономичными сиденьями. Кабина машиниста оборудована креслом и современным пультом.

Основные узлы поезда — отечественного производства, включая компрессор, тормоз, тяговые электродвигатели и другие компоненты. Данная инициатива — важный шаг в модернизации городского транспорта, направленный на повышение уровня комфорта, безопасности и экологической эффективности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.