Место посадки/высадки изменили на 2 автобусах «Мострансавто» вблизи метро «Черкизовская»

На автобусных маршрутах № 860 «Балашиха (м/р 1 Мая) — Москва (метро „Черкизовская“)» и № 1251к «Пос. Аничково (ЖК „Аничково“) — Балашиха (квартал Луговой) — Москва (метро „Черкизовская“)» изменили места посадки и высадки пассажиров вблизи станции метро «Черкизовская», об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Теперь посадка пассажиров осуществляется на остановке «Метро Черкизовская, северный вход», вблизи выхода № 4. А высадка на остановке «Метро Черкизовская», напротив ТЦ «Черкизовский пассаж».

Просим пассажиров заранее планировать поездки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.