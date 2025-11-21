Мэр Москвы рассказал о сроках окончания строительства трассы Солнцево–Бутово

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство трассы Солнцево–Бутово–Варшавское шоссе завершится в 2026 году. Новая дорога станет частью транспортного каркаса ТиНАО и соединит пять крупных магистралей, сообщает «Царьград» .

«В следующем году завершим один из крупнейших дорожных проектов Москвы: трассу Солнцево–Бутово–Варшавское шоссе. Она стала важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО, дублером юго-западной и южной части МКАД», — отметил Собянин.

По словам мэра, новая трасса соединит Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Общая протяженность дороги, включая участок Внуковского шоссе, составит 26,6 километра. Уже введен в эксплуатацию участок от Боровского шоссе до улицы Поляны, а сейчас продолжаются работы на финальном отрезке до Варшавского шоссе.

В рамках проекта построят и обновят более 14 километров дорог, тоннель, эстакаду съезда и два путепровода, в том числе через рельсы МЦД-2. Для пешеходов оборудуют шесть подземных и три надземных перехода. Новая дорога будет интегрирована с Московским скоростным диаметром, а движение по связке между магистралями начнется одновременно с вводом в эксплуатацию пятого участка трассы.

