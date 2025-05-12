Мемориал Славы Королева появится на одной из карт «Стрелка» юбилейного выпуска

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Мострансавто» и министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области представили специальную коллекцию транспортных карт «Стрелка». В дизайне использованы изображения мемориалов Подмосковья, включая королёвский Мемориал Славы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Королева.

Мемориальный комплекс, расположенный в Королеве, примечателен своей центральной композицией, созданной с участием скульпторов В. П. Жучкова и П. В. Врубеля, а также архитекторов Л. М. Сулина и К. В. Миронова.

Главная фигура представляет собой группу из трех персонажей: женщины-труженицы, солдата и партизана, ставших символами общего подвига народа в годы войны. У подножия памятника установлены мраморные плиты с именами погибших воинов — как участников Великой Отечественной, так и локальных конфликтов в Афганистане и Чечне.

Мемориал был открыт 9 мая 1985 года, а ровно через три десятилетия рядом с ним зажегся Вечный огонь.

Теперь фотографию Мемориала смогут увидеть все жители Подмосковья на юбилейной карте «Стрелка», которую можно будет купить с 28 апреля в кассах автовокзалов и станций «Мострансавто», а также в офисах АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление „Мосгортранса“», — сказал Воробьев.