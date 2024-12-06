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Мегапланы по строительству дорог озвучили в Санкт-Петербурге

Итоги дорожного строительства за 2024 год подвели власти Санкт-Петербурга и озвучили масштабные планы на будущее. В этом году в Северной столице сдали сразу несколько знаковых объектов, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«В этом году открыто движение по 12 новым дорогам и развязкам, отремонтировано 100 объектов улично-дорожной сети и 25 километров одиночного пути трамвайных линий», — рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, подводя итоги строительного сезона — 2024.

Он отметил, что ряд проектов реализован по поручению президента России Владимира Путина и при федеральной поддержке в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В частности, масштабные работы по реконструкции дорог прошли в Кронштадте. Привели в порядок и улицы в центре города: Лиговский, Чкаловский, Приморский проспекты, Гороховую улицу и другие.

Кроме того, завершены работы по Зимнему мосту — одному из символов города, ведется обновление набережных Мойки, канала Грибоедова, Свердловской.

Власти Северной столицы не намерены снижать темпы строительства.

Как рассказал врио председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Евгений Варов, в 2025 году начнется строительство целого ряда крупных объектов, таких как набережная Макарова, продолжение Пискаревского проспекта и другие.

В 2025 году ключевым направлением расходов станет госпрограмма «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», на которую направят 333 миллиарда рублей.

По словам губернатора, приоритет развития Петербурга — мегапроекты, которые закладывают новые возможности для города на десятилетия вперед.

Среди таких мегапроектов: высокоскоростная магистраль КАД-2, Широтная магистраль скоростного движения, Большой Смоленский мост.