Мечтали долгие годы: в Кемерове запустили новый участок дороги

В Кемерове открыли новый участок дороги по улице Соборной: он свяжет центр города и микрорайоны ФПК с Южным, в мероприятии принимал участие губернатор Кузбасса Илья Середюк, сообщает Сiбдепо .

«Это историческое событие для областного центра. Об этом мечтали долгие годы и многие поколения кемеровчан. Благодаря всеобщим усилиям этот объект состоялся. Это более двух километров трассы. Здесь четыре полосы движения», — сказал глава региона.

По его словам, объект максимально продуман: там даже переустроены встречавшиеся на пути строительства объекты коммуникации. Кроме того, при строительстве нового участка в дорогу заложили резерв, который в будущем позволит проложить там новые трамвайные пути, отметил Илья Середюк.

Он наградил отличившихся строителей и дал команду открыть новый участок дороги, по которому первыми проехали грузовики с флагами РФ.