McLaren F1 из коллекции султана Брунея продали на аукционе за рекордные $25 млн

Суперкар McLaren F1, ранее принадлежавший султану Брунея, был продан на аукционе в Абу-Даби за рекордные 25,3 миллиона долларов. Это рекордная сумма для публичных торгов McLaren F1, сообщает «Царьград» .

Автомобиль был четырнадцатым из 64 дорожных экземпляров, выпущенных компанией. Предыдущий рекорд для этой модели составлял 20,5 миллиона долларов и был установлен в 2021 году.

Изначально суперкар был окрашен в ярко-желтый цвет и имел черный кожано-алькантаровый салон. За годы автомобиль сменил нескольких владельцев, включая топ-менеджера McLaren. В 1997 году на кузове оставил автограф семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер.

В 2007 году автомобиль прошел масштабную модернизацию в Великобритании: его перекрасили в белый цвет Irbis White, установили эксклюзивный аэродинамический обвес, обновили оптику и систему выхлопа. На эти доработки потратили более полумиллиона долларов. После реставрации автограф Шумахера был утрачен, но на кузове появилась подпись Льюиса Хэмилтона. Пробег уникального McLaren F1 составляет около 22 000 километров.

