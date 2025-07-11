Массовые задержки авиарейсов в Пулково: пассажирам рассказали, что делать

С 5 июля в петербургском аэропорту Пулково и в других авиагаванях российских городов происходят массовые отмены рейсов из-за угрозы БПЛА. Принятые меры сказались на тысячах пассажиров, которые не смогли совершить запланированные перелеты. В таких ситуациях клиентам авиакомпаний важно помнить свои права и следовать некоторым рекомендациям, сообщает «ФедералПресс» .

При задержке или отмене рейса нужно сразу же связаться с представителем авиаперевозчика и получить документ о задержке рейса или отметку на посадочном талоне. Это поможет добиться возврата денег или получить страховые выплаты, а также станет важным документом при возникновении судебных разбирательств. Кроме того, в личном разговоре авиаперевозчик также предоставит подробную информацию о возникшей ситуации.

Пассажирам следует помнить, что при задержке авиарейса они могут рассчитывать на ряд удобств, которые являются бесплатными. Среди них — организация хранения багажа, предоставление комнаты матери и ребенка (пассажирам с детьми до семи лет), трансфер от аэропорта до отеля и обратно (если гостиница предоставляет бесплатно), прохладительные напитки при ожидании более двух часов и горячее питание горячее питание при ожидании более четырех часов (каждые шесть часов днем и восемь часов ночью)

«Время ожидания отсчитывается со времени отправления рейса, указанного в билете», — добавляет «ФедералПресс».