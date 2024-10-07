Машины перестали пропускать через пункт Верхний Ларс на границе с Грузией

Автомобилисты заявили, что некоторое время не могли проехать через пропускной пункт Верхний Ларс на границе РФ с Грузией из-за ремонтных работ, сообщает РБК со ссылкой на Росгранстрой.

Однако спустя 50 минут после заявления о приостановке движения на неопределенный срок машины снова начали пропускать на грузинскую сторону. Предварительно, инцидент связан с ремонтными работами на территории Грузии, Россия свои работы полностью завершила в районе данного пропускного пункта.

Ремонтные работы на участке Военно-Грузинской дороги длились с 18 сентября по 6 октября. Из-за этого ежедневно в период с 5:00 до 8:00 по московскому времени автомобильный поток приостанавливали.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, который могут использовать Россия и Грузия для взаимных перемещений. Пункт пропуска «Верхний Ларс» работает круглосуточно.